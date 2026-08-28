«Это везде»: Семья сбежала из Германии в Барнаул, спасая детей от пропаганды ЛГБТ*

Выросший в Германии россиянин Антон Лель вместе с женой перебрался в Барнаул, чтобы их ребёнок рос в атмосфере традиционных ценностей. Об этом мужчина рассказал РИА «Новости».

Супруги переехали осенью прошлого года. Жена Антона Патриция ждала ребёнка, а рожать пара хотела именно в России. Всего из Германии перебрались восемь членов семьи Лель. В начале июня в Барнауле у Антона и Патриции родился сын Миша — гражданин России.

Главной причиной отъезда мужчина назвал пропаганду ЛГБТ*.

«Мы решили переехать, чтобы оградиться от пропаганды ЛГБТ*, она практически везде: начиная от телевидения, заканчивая школами, улицей, билбордами», — рассказал он журналистам. По его словам, в школу к племяннику приходил трансвестит* и рассказывал детям, как хорошо им быть.

Второй причиной Лель назвал беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, которые не собирались ассимилироваться. В Барнауле Антон чувствует себя безопаснее. Ему также нравится свободный доступ к природе: летом можно набрать грибов сколько хочешь, тогда как в Германии больше килограмма белых собирать нельзя.

Мужчина родился в ФРГ, куда его родители переехали в 1996 году. Гражданство РФ у него с рождения. Российские паспорта есть у всех членов семьи, кроме Патриции: она гражданка Польши и оформляет вид на жительство. Антон, его отец и брат работают в машиностроении, их приняли на Алтайский завод прецизионных изделий.

Ранее сообщалось, что в Россию по государственной программе переселения соотечественников перебралась семья из Эстонии, обосновавшаяся в Великом Новгороде в конце 2023 года. Уроженка прибалтийской страны Елена рассказала о своих первых впечатлениях в РФ. Больше всего её поразил небоскрёб «Лахта-центр». Кроме того, женщина отметила, что местные жители оказались куда приветливее, чем она ожидала.

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