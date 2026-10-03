Родители месячного мальчика продали его ради двух телефонов и цепочки

Родители месячного мальчика в Индии продали собственного сына за 120 тысяч рупий, чтобы купить два дорогих смартфона и золотую цепочку. После первой сделки ребёнка успели перепродать ещё трижды и увезти более чем за 550 километров от родного города. Об этом сообщает NDTV.

История вскрылась случайно. Мать младенца обратилась в полицию города Чхатрапати-Самбхаджинагар штата Махараштра с заявлением об избиении. Во время проверки правоохранители выяснили, что незадолго до этого женщина и её сожитель передали сына посреднице за деньги.

Полученными средствами пара, по данным полиции, оплатила два новых смартфона и золотую цепочку. Покупки позднее изъяли в качестве вещественных доказательств.

На родителях цепочка не закончилась. Посредница перепродала мальчика за 270 тысяч рупий другой женщине, та — мужчине, которого полиция называет лжеврачом, уже за 350 тысяч. Затем ребёнка за ту же сумму передали его родственнице в Хайдарабаде.

Полицейские проследили весь путь младенца и нашли его живым. Сейчас правоохранители занимаются возвращением мальчика в Махараштру. По делу задержаны семь человек, а следствие проверяет, могли ли посредники быть причастны к продаже других детей.

Похожий случай в Индии Life.ru описывал совсем недавно: в июне 35-летнюю женщину задержали после продажи двухмесячной дочери за 50 тысяч рупий. Тогда ребёнка также передавали через нескольких посредников, пока полиция не восстановила всю цепочку сделки. Ещё один случай произошёл несколько лет назад в штате Орисса, где отец продал 11-месячного сына, а часть денег потратил на новый телефон.