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Регион
Опубликовано 21 октября, 12:29

Родители трёх девочек обратились в полицию: Под Новосибирском задержали пенсионера за педофилию

Под Новосибирском задержали 73-летнего мужчину по подозрению в насилии над детьми

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Житель Новосибирской области в возрасте 73 лет оказался под следствием после жалоб родителей трёх малолетних девочек — девяти и десяти лет. Об этом сообщили в «Максе» регионального Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних.

По словам заявителей, 25 сентября возле детской площадки в селе Толмачёво мужчина совершал действия сексуального характера.

Сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его. Им оказался пожилой житель Коченёвского района. Как сообщили правоохранительные органы, мужчина признался в содеянном.

В ближайшее время задержанному планируют предъявить обвинение. Следствие также намерено обратиться в суд для определения меры пресечения.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Калининграде арестовали 41-летнего москвича по обвинению в домогательствах к четырём школьницам. По версии следствия, мужчина совершал противоправные действия во время видеозвонков с девочками младше 12 лет. Ему предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних.

Больше новостей об уголовных делах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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