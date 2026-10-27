Родителям, бросившим младенца на свалке в Самаре, может грозить до 20 лет тюрьмы

Родители двухмесячной девочки, которую обнаружили возле мусорной площадки в Самаре, могут столкнуться с серьёзным уголовным наказанием. Всё будет зависеть от того, установят ли следователи намерение убить ребёнка или квалифицируют произошедшее как оставление в опасности. Возможные последствия в беседе с «Абзацем» объяснил адвокат Александр Матыцин.

«Если же в ходе проверки, с учётом всех обстоятельств, будет установлено, что родители желали или хотя бы сознательно допускали смерть ребенка, их действия могут быть квалифицированы вплоть до части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ, до 20 лет – покушение на убийство малолетнего», – пояснил адвокат.

Коляску с малышкой заметили школьники. Рядом не оказалось никого из взрослых, поэтому дети сообщили о находке прохожим, а те вызвали полицию и скорую помощь. Девочку госпитализировали, её жизни ничего не угрожает.

По словам юриста, ключевое значение имеют обстоятельства, при которых младенец остался без присмотра. Если выяснится, что родители сознательно допускали гибель дочери, речь может пойти о покушении на убийство малолетнего.

Однако возможен и другой вариант — привлечение к ответственности за оставление человека в опасности. Эта статья предусматривает наказание вплоть до одного года заключения.

Матыцин обратил внимание на необычную деталь: рядом с девочкой находились подгузники. По его предположению, взрослые могли рассчитывать, что прохожие обнаружат ребёнка и позаботятся о нём.

Ранее сообщалось, что мать малышки привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя. При этом семья не состояла на профилактическом учёте.