Роднее семьи: Как рабочие трудности превращают коллег в близких людей

Совместное преодоление трудностей и большое количество времени, проведённое вместе, могут сделать отношения между коллегами особенно близкими. Такое мнение высказал предприниматель в аграрной отрасли Григорий Кухаренко в комментарии RuNews24.ru.

По его словам, рабочая среда создаёт постоянное пространство для общения. Сотрудники вместе справляются с высокой нагрузкой и сложными задачами, поэтому со временем могут становиться друг для друга источником не только профессиональной, но и эмоциональной поддержки.

Такие отношения способны перерасти в дружбу и сохраниться даже после ухода человека из компании. Совместные проекты также учат договариваться, учитывать чужую позицию и взаимодействовать с людьми разного характера.

Однако чрезмерная близость между сослуживцами может создавать проблемы. Кухаренко обратил внимание, что дружеские связи способны осложнить рабочие решения, например при оценке результатов сотрудника или распределении обязанностей.

Ещё одним риском эксперт назвал эмоциональную зависимость от коллектива. Если работа превращается в главный источник общения и поддержки, конфликт с коллегами или увольнение могут переживаться особенно тяжело.

Поэтому Кухаренко советует не смешивать полностью профессиональную и личную жизнь. По его мнению, близкие отношения на работе могут давать чувство принадлежности и поддержку, однако коллектив не должен становиться полноценной заменой связям за пределами компании.

Ранее Life.ru рассказывал, что около трети россиян не верят в дружбу с коллегами. Согласно исследованию, 30% опрошенных предпочитают сохранять дистанцию на работе. При этом 40% хотели бы чаще общаться с сослуживцами вне офиса, но не находят на это времени. Ещё 30% участников обсуждают с коллегами личные темы, а 23% сближаются во время совместных обедов.