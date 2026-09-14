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Специальная военная операция

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Опубликовано 14 сентября, 04:45

Родные пропавших военных ВСУ вышли на протест в Сумах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отсутствие сведений о пропавших военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) стало причиной акции их родственников в Сумах. Семьи потребовали от украинского командования сообщить, что произошло с их близкими, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника, участники собрались в городе, чтобы добиться информации о военнослужащих, связь с которыми была потеряна. Каких-либо данных о числе пришедших на акцию собеседник агентства не привёл.

«В Сумах родственники пропавших без вести военнослужащих провели акцию протеста с требованием к украинскому командованию предоставить информацию о родных», — рассказал собеседник агентства.

ВСУ объявляют погибших колумбийских наёмников пропавшими, чтобы не платить их семьям
ВСУ объявляют погибших колумбийских наёмников пропавшими, чтобы не платить их семьям

Ранее сообщалось, что в моргах Черниговской области родственники не могли одновременно получить тела погибших военнослужащих ВСУ. По данным российских силовых структур, в учреждениях оставались сотни останков, а действовавший порядок позволял проводить не более пяти военных похорон в сутки. Источник также заявлял о смерти двух мобилизованных после физических нагрузок на фоне хронических заболеваний.

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Антон Голыбин
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