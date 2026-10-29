Родригес подтвердила проведение выборов в Венесуэле, но не назвала дату

В Венесуэле намерены провести выборы, однако когда именно жители страны смогут прийти на избирательные участки, пока неизвестно. Уполномоченный президент республики Дельси Родригес подтвердила, что голосование состоится в соответствии с Конституцией, а организовывать его будут обновлённые избирательные органы. Об этом она заявила в обращении к нации, которое транслировал телеканал Telesur.

По словам Родригес, власти рассчитывают обеспечить проведение выборов в соответствии с установленными правовыми нормами. При этом конкретных сроков она не обозначила, оставив открытым вопрос о том, когда в стране начнётся избирательная кампания.

«Выборы будут, как того требует Конституция, организованные обновлёнными избирательными властями, мир будет тому свидетелем», — заявила политик.

Ранее Родригес уже высказывалась о предстоящем голосовании на Генеральной Ассамблее ООН. Тогда она сообщила, что венесуэльские власти ведут диалог с оппозицией и намерены сделать избирательный процесс прозрачным.

По словам уполномоченного президента, окончательный момент для проведения выборов определит сам венесуэльский народ, а государственные институты должны обеспечить условия для участия различных политических сил. При этом Родригес подчеркнула необходимость инклюзивного и открытого процесса.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп допустил возможность превращения Венесуэлы в 51-й штат США и предложил вместо президентских выборов голосование за губернатора. Американский лидер озвучил эту идею на митинге в Техасе, одновременно рассказав о перспективах сотрудничества с Каракасом в нефтяной сфере. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о политическом будущем Венесуэлы и её отношениях с Вашингтоном.