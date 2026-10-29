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Регион
Опубликовано 29 октября, 03:54

Родригес потребовала от Банка Англии вернуть 31 тонну золота Венесуэлы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / urzine

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / urzine

Венесуэла потребовала от Великобритании вернуть около 31 тонны золота, которое хранится в Банке Англии. Уполномоченный президента страны Дельси Родригес заявила, что Каракас не откажется от этого требования, и поручила МИД и прокуратуре активнее добиваться возвращения золотого запаса.

«Это золото принадлежит венесуэльскому народу, а не Банку Англии. Хватит воровства наших ресурсов»,приводит слова Родригес государственный телеканал VTV.

По оценке Каракаса, стоимость золота составляет около 4 млрд долларов. Венесуэла рассчитывает направить эти средства в том числе на восстановление страны после разрушительных землетрясений, которые произошли в июне.

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Как ранее писал Life.ru, в августе Венесуэла уже заявляла о намерении вернуть золотой запас. Однако слитки остаются предметом многолетнего судебного спора в Великобритании. Банк Англии отказывался передавать их на фоне позиции Лондона, который с 2019 года не признавал правительство Николаса Мадуро.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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