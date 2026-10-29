Родригес потребовала от Банка Англии вернуть 31 тонну золота Венесуэлы

Венесуэла потребовала от Великобритании вернуть около 31 тонны золота, которое хранится в Банке Англии. Уполномоченный президента страны Дельси Родригес заявила, что Каракас не откажется от этого требования, и поручила МИД и прокуратуре активнее добиваться возвращения золотого запаса.

«Это золото принадлежит венесуэльскому народу, а не Банку Англии. Хватит воровства наших ресурсов», — приводит слова Родригес государственный телеканал VTV.

По оценке Каракаса, стоимость золота составляет около 4 млрд долларов. Венесуэла рассчитывает направить эти средства в том числе на восстановление страны после разрушительных землетрясений, которые произошли в июне.

Как ранее писал Life.ru, в августе Венесуэла уже заявляла о намерении вернуть золотой запас. Однако слитки остаются предметом многолетнего судебного спора в Великобритании. Банк Англии отказывался передавать их на фоне позиции Лондона, который с 2019 года не признавал правительство Николаса Мадуро.