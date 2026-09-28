Золотая сделка застопорилась: Слитки из Венесуэлы на сотни миллионов зависли мёртвым грузом в США

Ввезённое из Венесуэлы золото стоимостью сотни миллионов долларов уже около полугода лежит на складах в США, поскольку американские аффинажные предприятия не спешат его принимать. Об этом пишет The New York Times по итогам собственного расследования.

Проблема связана с происхождением драгоценного металла. Для переработки предприятиям необходимо подтвердить, что золото не связано с финансированием преступных группировок, коррупцией и серьёзными экологическими нарушениями. Именно с этим, по данным газеты, возникли трудности.

Поставки стали частью сделки государственной венесуэльской компании Minerven с международным сырьевым трейдером Trafigura. Ещё в марте сообщалось, что Венесуэла направит в США от 650 до 1000 килограммов золота, которое после доставки предполагалось очистить и реализовать на американском рынке.

Сейчас объёмы закупок, по данным NYT, в отдельные месяцы достигают примерно 400 килограммов. Однако металл начал поступать ещё до того, как представители Trafigura и независимые аудиторы завершили проверку мест добычи.

Компания рассчитывала закупать сырьё только на двух промышленных объектах Minerven, огороженных и находящихся под охраной. Предполагалось, что такая схема позволит отделить легально добываемое золото от сырья, связанного с криминальными структурами.

Журналисты NYT, посетившие золотодобывающий район Эль-Кальяо, выяснили, что внутри территории Minerven работают и независимые бригады. Опрошенные рабочие утверждали, что часть таких добытчиков отдаёт долю полученного металла местной группировке Tren de Guayana за возможность работать.

По версии газеты, часть золота этих бригад затем поступает Minerven, переплавляется вместе с другим сырьём и может попадать в партии, предназначенные для Trafigura. Сама компания заявляет, что продолжает проверку цепочек поставок и внедрение программы ответственного происхождения золота.

При этом операции с венесуэльским золотом разрешены Министерством финансов США. Действующая лицензия OFAC допускает его покупку, транспортировку, хранение и переработку при соблюдении установленных ограничений.