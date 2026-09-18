Родственника Карла III нашли мёртвым в собственном доме в Лондоне

В Лондоне обнаружили тело 44-летнего банкира Николаса Брандрама — родственника короля Великобритании Карла III и потомка королевы Виктории. Мужчину нашли мёртвым в его доме в районе Чизвик, сообщает Daily Mail.

По данным издания, полиция и медики прибыли по вызову 15 сентября. Ближайшие родственники погибшего уже были уведомлены о случившемся.

Брандрам ранее попадал в поле зрения правоохранителей. В 2017 году его задерживали после инцидента на мосту Путни, где женщину столкнули под колёса двухэтажного автобуса. Пострадавшая тогда выжила благодаря реакции водителя. Позже во время обыска в доме банкира, стоимость которого оценивали примерно в £1,4 млн, полиция обнаружила запрещённые вещества. После этого в отношении него начали новое разбирательство по делу о хранении наркотиков.

Сейчас обстоятельства смерти Брандрама устанавливаются. Правоохранительные органы пока не раскрывают подробности произошедшего.

Николас Брандрам был связан с британской королевской семьёй через родственные линии и считался потомком королевы Виктории.

Ранее Life.ru писал о смерти Давины Шеффилд — женщины, которую британские биографы называли одной из самых близких к Карлу III в молодости. В 1970-х годах у будущего короля были романтические отношения с Шеффилд, однако их история не закончилась браком. Позже Карл III женился на принцессе Диане, а Шеффилд связала жизнь с другим человеком.