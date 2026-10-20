Родственный бизнес подвёл: В Башкирии бывший чиновник проиграл суд после увольнения

Бывший заместитель главы Благоварского района Башкирии не смог оспорить представление прокуратуры, после которого его уволили в связи с утратой доверия. Благоварский межрайонный суд отказал экс-чиновнику в удовлетворении иска, сообщили в объединённой пресс-службе судов республики.

Поводом для вмешательства надзорного ведомства стали нарушения антикоррупционного законодательства. Прокуратура выявила конфликт интересов, связанный с бизнесом родственников чиновника, а также сокрытие сведений о доходах одного из членов семьи и информации о прохождении военной службы при трудоустройстве.

После увольнения бывший замглавы района попытался добиться признания прокурорского представления незаконным. Однако суд подтвердил, что надзорное ведомство действовало в пределах своих полномочий.

При этом судьи подчеркнули, что представление прокуратуры само по себе не обязывает работодателя увольнять сотрудника. Окончательное решение о дисциплинарном наказании принимает руководство, поэтому документ не нарушает права истца.

Ранее Life.ru рассказывал о сотруднике УФСИН Калмыкии, который лишился работы из-за незадекларированного выигрыша в 1,8 миллиона рублей на футбольных ставках. Мужчина также не указал в декларации пособие супруги. После увольнения в связи с утратой доверия он попытался восстановиться через суд, но безуспешно. Судьи сочли, что поступившие на его счёт деньги должны были быть отражены в отчётности независимо от того, кто делал ставки.