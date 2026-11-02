В Альметьевске Татарстана рабочий погиб после того, как во время проверки горючей жидкости вспыхнули пары внутри автоцистерны КамАЗа. Трагедия произошла 2 ноября на территории предприятия ООО «Абсолют». Об этом сообщила прокуратура республики.

В Альметьевске рабочий погиб при возгорании паров в автоцистерне. Видео © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

По предварительным данным, мужчина проверял содержимое вакуумной автоцистерны и поджёг находившуюся в ней жидкость. В результате произошло возгорание газовых паров, которое оказалось смертельным для сотрудника.

«По предварительным данным, 2 ноября в результате некорректной проверки воспламеняющейся жидкости работником ООО «Абсолют» произошло возгорание газовых паров автоцистерны «Камаз». Рабочий, который поджег жидкость, находящуюся в вакуумной автоцистерне, погиб», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура опубликовала видео с места происшествия. На кадрах видно, что у цистерны сорвало торцевую часть, а её внутреннее пространство полностью выгорело.

Альметьевская городская прокуратура организовала проверку. На место трагедии выехал исполняющий обязанности городского прокурора Эдуард Имамов. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит выяснить, соблюдались ли на предприятии требования охраны труда.

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