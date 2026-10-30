На заводе боеприпасов в испанской Гранаде произошёл взрыв

На заводе боеприпасов в испанской Гранаде утром 30 октября произошёл сильный взрыв. По данным профсоюза UGT, пострадали три человека. Полиция сообщила о двух пострадавших, передаёт агентство EFE.

Предварительно, люди получили лёгкие повреждения слуха. Причины происшествия выясняют. Взрыв произошёл на территории предприятия в районе Эль-Фарге, на участке сжигания пороха с ограниченным доступом. К обследованию места происшествия подключились специалисты по обезвреживанию взрывчатки и криминалисты.