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Опубликовано 30 октября, 12:49

На заводе боеприпасов в испанской Гранаде произошёл взрыв

Обложка © Х / eSPAINews_

Обложка © Х / eSPAINews_

На заводе боеприпасов в испанской Гранаде утром 30 октября произошёл сильный взрыв. По данным профсоюза UGT, пострадали три человека. Полиция сообщила о двух пострадавших, передаёт агентство EFE.

Предварительно, люди получили лёгкие повреждения слуха. Причины происшествия выясняют. Взрыв произошёл на территории предприятия в районе Эль-Фарге, на участке сжигания пороха с ограниченным доступом. К обследованию места происшествия подключились специалисты по обезвреживанию взрывчатки и криминалисты.

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Днём ранее Life.ru рассказывал, что каменный столб рухнул 29 октября у входа в музей под открытым небом Гёреме в Турции. Причиной стал оползень, вызванный сильными дождями. В результате ЧП погибли три человека.

Больше новостей о взрывах, пожарах и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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