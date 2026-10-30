На заводе боеприпасов в испанской Гранаде произошёл взрыв
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На заводе боеприпасов в испанской Гранаде утром 30 октября произошёл сильный взрыв. По данным профсоюза UGT, пострадали три человека. Полиция сообщила о двух пострадавших, передаёт агентство EFE.
Предварительно, люди получили лёгкие повреждения слуха. Причины происшествия выясняют. Взрыв произошёл на территории предприятия в районе Эль-Фарге, на участке сжигания пороха с ограниченным доступом. К обследованию места происшествия подключились специалисты по обезвреживанию взрывчатки и криминалисты.
Днём ранее Life.ru рассказывал, что каменный столб рухнул 29 октября у входа в музей под открытым небом Гёреме в Турции. Причиной стал оползень, вызванный сильными дождями. В результате ЧП погибли три человека.
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