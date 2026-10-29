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Опубликовано 29 октября, 23:50

В Днепропетровске пропал свет после взрыва

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Proxima Studio

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Proxima Studio

В Днепропетровске начались перебои с электричеством — незадолго до этого в городе прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Сейчас в городе тотальный блэк-аут. Кроме того, сообщается о новых взрывах. Другие подробности пока неизвестны.

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Тем временем ущерб от ударов по украинской энергетике, предприятиям и критической инфраструктуре уже приближается к $8 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий. По его словам, атаки бьют не только по энергосистеме, но и по бюджету — страна недополучает налоговые поступления.

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Юния Ларсон
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