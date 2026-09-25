Роман Товстик показался после дорогой пластики: Как теперь выглядит бизнесмен
Роман Товстик вышел в свет после блефаропластики стоимостью до 500 тысяч
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/roman_tovstik
Роман Товстик появился на публике после круговой блефаропластики, стоимость которой с дополнительными процедурами и реабилитацией может достигать 500 тысяч рублей. Новые кадры с бизнесменом публикует Woman.ru.
Роман Товстик показался после дорогой пластики. Видео © Telegram / Woman.ru
Товстик вместе с Полиной Дибровой посетил празднование 30-летия телеканала СТС. На красной дорожке предприниматель появился в чёрных джинсах, рубашке и белой футболке.
По словам Дибровой, её возлюбленный решился на круговую блефаропластику не только ради внешности. У бизнесмена было анатомическое нависание верхнего века, из-за которого уставали и болели глаза, а также начало ухудшаться зрение.
Полина рассказала, что спустя две недели после вмешательства Товстик практически восстановился. По её словам, после операции глаза перестали быстро уставать, а сам предприниматель доволен результатом.
Стоимость подобной круговой блефаропластики в хорошей клинике начинается примерно от 400 тысяч рублей, а с учётом дополнительных манипуляций и реабилитации может доходить до 500 тысяч.
Ранее Life.ru рассказывал, что Роман Товстик сделал блефаропластику и на время исчез из блога Полины Дибровой. Тогда она объяснила подписчикам, что предприниматель перенёс операцию на веках, и призналась, что ей нравится результат.
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