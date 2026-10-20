Роман Товстик заявил, что его младшая дочь выбрала жить с ним, а не с матерью

Бизнесмен Роман Товстик забрал к себе десятилетнюю дочь Алису после судебного заседания, на котором девочка, по его словам, выразила желание проживать с отцом. Теперь ребёнок находится в доме предпринимателя, а окончательное решение об определении места жительства ожидается 23 октября. Об этом сообщает Kp.ru.

Очередное слушание по семейному спору состоялось 16 октября. Представитель бизнесмена утверждает, что Алиса самостоятельно сообщила судье о своём выборе. Ранее девочка проживала с матерью Еленой, несмотря на установленный порядок встреч со вторым родителем.

«Алису я забрал в субботу 17 октября после суда, который состоялся накануне», — рассказал Товстик.

По версии предпринимателя, после заседания дома у девочки произошёл конфликт с матерью. На следующий день она якобы самостоятельно связалась с ним и попросила забрать её с занятий гимнастикой. Мужчина утверждает, что сейчас дочь чувствует себя хорошо, но опасается возвращения к матери.

Сторона бизнесмена также обвиняет Елену в препятствовании общению с детьми. Сам Товстик сообщил, что бывшая супруга обратилась в полицию с заявлением о похищении ребёнка. Эти обстоятельства остаются предметом спора между родителями.

Сейчас предприниматель живёт с Полиной Дибровой, её двумя сыновьями и собственными детьми Артёмом и Анной. Окончательно вопрос дальнейшего проживания Алисы должен рассмотреть суд.