Россиянка заявила о многолетнем преследовании со стороны бывшего возлюбленного — корейского тиктокера. По словам девушки, мужчина применял к ней насилие, тайно снимал интимные моменты, а позднее публиковал откровенные дипфейки с её изображением. Об этом сообщает Baza.

Как рассказала Кристина, в 2022 году она приехала из Москвы в Сеул по программе студенческого обмена и познакомилась с Ли Сынхёном. Молодой человек представился студентом её университета, однако впоследствии, по утверждению россиянки, выяснилось, что это неправда. Отношения быстро испортились: девушка обвинила избранника в побоях и тайной съёмке их интимной жизни.

Попытки расстаться, по словам Кристины, сопровождались эмоциональным давлением. Девушка утверждает, что однажды мужчина даже имитировал эпилептический приступ, а позднее приехал к ней и изнасиловал. После пережитого россиянка оказалась в психиатрическом отделении с нервным истощением.

Как утверждает пострадавшая, бывший возлюбленный продолжил преследовать её после разрыва. Он отправлял многочисленные сообщения, звонил ночью со скрытых номеров и пытался возобновить общение.

В январе 2026 года Кристина обратилась в южнокорейскую полицию. По информации Baza, по делу о сталкинге мужчина избежал заключения, выплатив от 15 до 20 тысяч долларов. При этом подробности судебного решения и основания выплаты не уточняются.

Позднее девушка обнаружила в социальных сетях тиктокера, набравшего более 100 тысяч подписчиков, интимные материалы, предположительно созданные с помощью искусственного интеллекта. Кристина повторно обратилась к правоохранителям. Материалы о предполагаемых сексуальных преступлениях, в том числе незаконной съёмке, переданы в прокуратуру Южной Кореи.