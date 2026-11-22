Роман в Сеуле обернулся кошмаром: Россиянка заявила о насилии и интимных дипфейках от няшного тиктоши
Россиянка обвинила корейского тиктокера в преследовании и интимных дипфейках
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Россиянка заявила о многолетнем преследовании со стороны бывшего возлюбленного — корейского тиктокера. По словам девушки, мужчина применял к ней насилие, тайно снимал интимные моменты, а позднее публиковал откровенные дипфейки с её изображением. Об этом сообщает Baza.
Как рассказала Кристина, в 2022 году она приехала из Москвы в Сеул по программе студенческого обмена и познакомилась с Ли Сынхёном. Молодой человек представился студентом её университета, однако впоследствии, по утверждению россиянки, выяснилось, что это неправда. Отношения быстро испортились: девушка обвинила избранника в побоях и тайной съёмке их интимной жизни.
Попытки расстаться, по словам Кристины, сопровождались эмоциональным давлением. Девушка утверждает, что однажды мужчина даже имитировал эпилептический приступ, а позднее приехал к ней и изнасиловал. После пережитого россиянка оказалась в психиатрическом отделении с нервным истощением.
Как утверждает пострадавшая, бывший возлюбленный продолжил преследовать её после разрыва. Он отправлял многочисленные сообщения, звонил ночью со скрытых номеров и пытался возобновить общение.
В январе 2026 года Кристина обратилась в южнокорейскую полицию. По информации Baza, по делу о сталкинге мужчина избежал заключения, выплатив от 15 до 20 тысяч долларов. При этом подробности судебного решения и основания выплаты не уточняются.
Позднее девушка обнаружила в социальных сетях тиктокера, набравшего более 100 тысяч подписчиков, интимные материалы, предположительно созданные с помощью искусственного интеллекта. Кристина повторно обратилась к правоохранителям. Материалы о предполагаемых сексуальных преступлениях, в том числе незаконной съёмке, переданы в прокуратуру Южной Кореи.
Ранее Life.ru сообщал об убийстве 29-летней девушки в Москве, которую несколько месяцев преследовал бывший возлюбленный. По данным Baza, мужчина караулил её возле дома и работы, избивал и угрожал расправой с топором. Несмотря на попытки девушки скрыться, 10 ноября он напал на неё и подругу на Волгоградском проспекте. Пострадавшая получила ножевое ранение в шею и спустя пять дней скончалась в больнице.