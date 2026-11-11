Неожиданно тёплое прощальное письмо Дональда Трампа Джо Байдену показало разницу между публичным поведением американского президента и тем, как он может общаться с политическими противниками лично. Такое мнение в беседе с Life.ru выразила психолог Марианна Абравитова, объяснив, почему доброжелательные слова республиканца так удивили его преемника.

Что касается письма Трампа, оно действительно производит сильное впечатление, потому что полностью разрушает тот публичный образ Трампа-политика, который мы привыкли лицезреть Марианна Абравитова психолог

Речь идёт о послании, которое Трамп оставил Байдену 20 января 2021 года, покидая Белый дом после первого президентского срока. Документ был написан от руки чёрным маркером на официальном бланке и адресован «46-му» президенту США. Несмотря на ожесточённое противостояние после выборов, в письме не оказалось ни обвинений, ни нападок на политического соперника.

Напротив, Трамп выразил уверенность, что Байден сможет оставить след в истории благодаря своей любви к американскому народу. По воспоминаниям бывшего президента, столь великодушное обращение звучало так, словно исходило от старого друга. Полный текст письма вошёл в его мемуары, выход которых намечен на 17 ноября.

Абравитова считает, что этот эпизод демонстрирует контраст между политической ролью Трампа и его поведением в личном общении. На публике он может резко критиковать оппонентов, использовать жёсткие выражения и вступать в конфликты, однако в частной переписке способен проявить доброжелательность.

По мнению психолога, подобное сочетание не обязательно свидетельствует о противоречии в характере. Она полагает, что в политике Трамп прежде всего ориентируется на результат и готов менять риторику в зависимости от обстоятельств. При этом личные жесты расположения могут не совпадать с его публичной позицией.

Показательным эксперт назвала и то, как Белый дом отреагировал на публикацию письма. Вместо продолжения примирительной риторики администрация Трампа резко раскритиковала Байдена. По оценке Абравитовой, это ещё раз показывает, насколько сильно правила публичного политического противостояния отличаются от личного общения.