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Регион
Опубликовано 16 сентября, 21:49

Росавиация: Авиакомпании запросили более 100 самолётов «Байкал» до 2035 года

Обложка © ТАСС / Сорокин Донат

Обложка © ТАСС / Сорокин Донат

Российским авиакомпаниям до 2035 года требуется более 100 самолётов ЛМС-901 «Байкал». Такую оценку озвучил глава Росавиации Дмитрий Ядров во время посещения Уральского завода гражданской авиации в Екатеринбурге. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Российские авиакомпании и пассажиры ждут этот самолёт, запрос наших перевозчиков до 2035 года — более 100 таких машин», — сообщил Ядров.

Глава агентства выразил надежду, что УЗГА сможет завершить проект в кратчайшие сроки. При этом, по его словам, самолёт должен получить характеристики, необходимые для эффективной эксплуатации.

На заводе Ядров ознакомился с экспериментальным образцом «Байкала» и провёл заседание штаба по сертификации авиатехники. Участники обсудили, на каком этапе находятся работы по самому самолёту, двигателю ВК-800 и воздушному винту АВ-901. Отдельно рассмотрели вопросы макетной комиссии по сертификации ЛМС-192 «Освей».

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Ранее Дмитрий Ядров говорил, что сертификация самолёта «Байкал» должна пройти в третьем квартале 2027-го. Воздушное судно рассчитано на перевозку девяти пассажиров и должно закрыть потребности региональной авиации на коротких маршрутах.

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Виталий Приходько
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