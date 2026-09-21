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Опубликовано 21 сентября, 08:21

Росавиация показала фото Ми-8 после жёсткой посадки в Красноярском крае

Место крушения. Обложка © Telegram / Говорит Росавиация

Место крушения. Обложка © Telegram / Говорит Росавиация

Росавиация показала фотографию вертолёта Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» после жёсткой посадки в Красноярском крае. Снимок опубликован пресс-службой агентства.

«Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию. Расследованием её причин займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Красноярского МТУ Росавиации», — сказано в публикации.

Двух пострадавших госпитализировали после жёсткой посадки Ми-8 в Суломае
Двух пострадавших госпитализировали после жёсткой посадки Ми-8 в Суломае

Инцидент произошёл поздно вечером 20 сентября примерно в 1,8 километра от посёлка Суломай.

Напомним, о жёсткой посадке санитарного Ми-8 в Красноярском крае стало известно вчера вечером. Борт выполнял рейс Байкит — Суломай. На борту находились три члена экипажа и медик.

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Юрий Лысенко
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