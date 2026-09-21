Росавиация показала фото Ми-8 после жёсткой посадки в Красноярском крае

Росавиация показала фотографию вертолёта Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» после жёсткой посадки в Красноярском крае. Снимок опубликован пресс-службой агентства.

«Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию. Расследованием её причин займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Красноярского МТУ Росавиации», — сказано в публикации.

Инцидент произошёл поздно вечером 20 сентября примерно в 1,8 километра от посёлка Суломай.

Напомним, о жёсткой посадке санитарного Ми-8 в Красноярском крае стало известно вчера вечером. Борт выполнял рейс Байкит — Суломай. На борту находились три члена экипажа и медик.