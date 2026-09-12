Росавиация признала катастрофой крушение самолёта в Татарстане

Росавиация классифицировала падение легкомоторного самолёта Cessna 172 в Татарстане как катастрофу. Расследованием её причин займётся Межгосударственный авиационный комитет с участием Приволжского МТУ Росавиации, сообщили в ведомстве.

«Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. Расследованием её причин займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации», — говорится в сообщении.

Разбирательство проведут в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Его главная задача — установить причины катастрофы и выработать меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие рассматривает две версии произошедшего — ошибку пилотирования и техническую неисправность самолёта.