Росавиация признала катастрофой крушение самолёта в Татарстане
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Росавиация классифицировала падение легкомоторного самолёта Cessna 172 в Татарстане как катастрофу. Расследованием её причин займётся Межгосударственный авиационный комитет с участием Приволжского МТУ Росавиации, сообщили в ведомстве.
«Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. Расследованием её причин займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации», — говорится в сообщении.
Разбирательство проведут в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Его главная задача — установить причины катастрофы и выработать меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие рассматривает две версии произошедшего — ошибку пилотирования и техническую неисправность самолёта.
Ранее Life.ru сообщал о крушении Cessna 172 в селе Шемордан, в результате которого погибли два человека. Самолёт упал днём 12 сентября в огород частного дома. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие рассматривает две версии произошедшего — ошибку пилотирования и техническую неисправность самолёта.
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