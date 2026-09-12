Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 13:15

Росавиация признала катастрофой крушение самолёта в Татарстане

Обложка © MAX / Центральное МСУТ СК России

Обложка © MAX / Центральное МСУТ СК России

Росавиация классифицировала падение легкомоторного самолёта Cessna 172 в Татарстане как катастрофу. Расследованием её причин займётся Межгосударственный авиационный комитет с участием Приволжского МТУ Росавиации, сообщили в ведомстве.

«Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. Расследованием её причин займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации», — говорится в сообщении.

Разбирательство проведут в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Его главная задача — установить причины катастрофы и выработать меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие рассматривает две версии произошедшего — ошибку пилотирования и техническую неисправность самолёта.

Перепрыгнул машину, но спустя 10 лет разбился: Упавший в Татарстане самолёт уже попадал в ЧП
Перепрыгнул машину, но спустя 10 лет разбился: Упавший в Татарстане самолёт уже попадал в ЧП

Ранее Life.ru сообщал о крушении Cessna 172 в селе Шемордан, в результате которого погибли два человека. Самолёт упал днём 12 сентября в огород частного дома. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие рассматривает две версии произошедшего — ошибку пилотирования и техническую неисправность самолёта.

Больше новостей об авиакатастрофах и других крупных происшествиях — в разделе «Катастрофы».

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Катастрофы
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar