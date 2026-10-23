Росавиация сняла ограничения в Шереметьево и Жуковском

В московских аэропортах Шереметьево и Жуковский сняли временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация, уточнив, что Внуково и Домодедово пока обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В ведомстве пояснили, что ограничения в Шереметьево и Жуковском вводились для обеспечения безопасности полётов. Теперь обе воздушные гавани могут возобновить обслуживание самолётов без ранее действовавших запретов.

При этом во Внуково и Домодедово сохраняется особый порядок работы. Аэропорты принимают и отправляют воздушные суда по согласованию с уполномоченными органами в связи с корректировкой временных ограничений на использование воздушного пространства.

В Росавиации предупредили, что изменения в расписании рейсов по-прежнему возможны. Пассажирам рекомендовано уточнять актуальную информацию о вылетах и прилётах через онлайн-табло аэропортов и авиакомпаний.