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Опубликовано 30 сентября, 10:10

Росавиация временно ограничила работу аэропорта Кольцово в Екатеринбурге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Екатеринбургский аэропорт Кольцово временно прекратил принимать и отправлять воздушные суда. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что решение принято для обеспечения безопасности полётов. Срок действия ограничений пока не уточняется.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказывал, что берлинский аэропорт примерно на 45 минут приостановил работу после появления неизвестных дронов у взлётной полосы. Несколько рейсов перенаправили в Дрезден, после открытия воздушной гавани сохранялись задержки.

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Владимир Озеров
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