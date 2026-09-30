Росавиация временно ограничила работу аэропорта Кольцово в Екатеринбурге
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Екатеринбургский аэропорт Кольцово временно прекратил принимать и отправлять воздушные суда. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве пояснили, что решение принято для обеспечения безопасности полётов. Срок действия ограничений пока не уточняется.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что берлинский аэропорт примерно на 45 минут приостановил работу после появления неизвестных дронов у взлётной полосы. Несколько рейсов перенаправили в Дрезден, после открытия воздушной гавани сохранялись задержки.
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