Росгвардия предложила дополнить военную форму рубашками поло, утеплёнными шапками и ботинками с высокими берцами. Одновременно ведомство намерено отказаться от ряда редко используемых предметов обмундирования, чтобы улучшить внешний вид военнослужащих и сократить расходы на вещевое обеспечение.

Соответствующий проект указа президента России опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Изменения затронут как повседневную, так и парадную форму военнослужащих Росгвардии.

«Проект указа предусматривает исключение из формы одежды военнослужащих малоиспользуемых предметов вещевого имущества личного пользования, принятие на снабжение образцов военной формы одежды, предусмотренных для других федеральных органов исполнительной власти», — говорится в пояснительной записке. Предполагается, что обновление обмундирования позволит снизить затраты без ущерба для обеспечения личного состава.

В частности, из перечня хотят убрать зимние полевые фуражки камуфлированной расцветки для высших офицеров, а также камуфлированные панамы и береты для большинства военнослужащих, кроме морских подразделений. Вместо последних предусмотрены обычные береты без уточнения расцветки.

Из женской формы предлагают исключить серые меховые шапки, заменив их утеплёнными головными уборами. Для военнослужащих-женщин из морских подразделений также планируют отменить чёрные меховые шапки и шерстяные куртки.

Одновременно для женщин из числа высших офицеров хотят ввести парадно-выходные шерстяные жакеты и брюки с кантами и лампасами. Для остальных категорий военнослужащих предусмотрены рубашки типа поло и ботинки с высокими берцами защитного цвета.

В Росгвардии подчеркнули, что реализация инициативы не потребует дополнительного финансирования. Все расходы планируется покрыть за счёт уже выделенных ведомству бюджетных средств, а изменения вступят в силу со дня подписания президентского указа.

Ранее Life.ru рассказывал об истории ОМОНа, первые подразделения которого появились 3 октября 1988 года. В апреле 2016-го отряды передали из МВД в состав Росгвардии. Сегодня сотрудники ОМОНа обеспечивают общественный порядок, участвуют в задержании опасных преступников и выполнении специальных задач. Ежегодно 3 октября бойцы и ветераны подразделений отмечают профессиональный праздник.