Самая дорогая туалетная бумага среди 20 проверенных Роскачеством марок оказалась короче заявленной почти на 2,5 метра. Нарушение обнаружили у китайского бренда Maneki: вместо обещанных 30 метров в рулоне специалисты насчитали только 27,6. Об этом сообщает Baza со ссылкой на результаты исследования ведомства.

При этом продукция Maneki оказалась самой дорогой в исследовании. Один лист обойдётся покупателю в 1 рубль 20 копеек, тогда как у наиболее бюджетных марок Globus и WhiteCloud он стоит всего 14 копеек. Разница в цене превышает восемь раз.

Всего эксперты изучили продукцию 20 популярных брендов. Остальные 19 марок успешно прошли проверку на соответствие обязательным требованиям, включая достоверность заявленных характеристик.

Несмотря на обнаруженную недостачу, вся исследованная туалетная бумага признана безопасной. Лабораторные испытания не выявили токсичных веществ, аллергенов и опасных микроорганизмов.

После публикации результатов импортёр Maneki пообещал усилить контроль за длиной рулонов. Роспотребнадзор, в свою очередь, объявил компании предостережение.