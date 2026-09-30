Роскомнадзор подал в суд на звезду «Уральских пельменей» Юлию Михалкову

Роскомнадзор обратился в суд с требованием взыскать 4,8 тысячи рублей с бывшей участницы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой. Заявление поступило 28 сентября и пока не рассмотрено. Это следует из судебных документов.

Основания требований в опубликованных материалах дела пока не уточняются. Предположительно, иск можно связать непосредственно с задолженностью по обязательным отчислениям за интернет-рекламу.

С 1 апреля 2025 года рекламораспространители и операторы рекламных систем обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% дохода от распространения интернет-рекламы, ориентированной на российских потребителей. Эта норма закреплена в статье 18.2 закона «О рекламе».

Роскомнадзор уже предъявлял аналогичные требования другим известным людям. В частности, ведомство обращалось в суд к фигуристке Елизавете Туктамышевой, блогеру Wylsacom и другим. В ряде таких дел речь действительно шла о неуплаченных 3% от рекламного дохода. Ранее Life.ru рассказывал, как суд также взыскал с Александры Савельевой более 40 тысяч рублей из-за обязательных отчислений за интернет-рекламу. Тогда Роскомнадзор добился взыскания 32,1 тысячи рублей основного долга и расходов по госпошлине.