Роскошь на барахолке: Вещи семьи Гуччи из виллы за €11,5 млн продают почти за бесценок

Личные вещи и предметы интерьера из исторической виллы семьи Гуччи в Риме появились в обычном комиссионном магазине. Некоторые уже нашли покупателей за несколько десятков евро. Например, пару старинных обувных колодок с маркировкой Gucci удалось приобрести всего за 34 евро, сообщает итальянская газета La Repubblica.

Необычная распродажа развернулась в магазине Mercatino Somalia на севере итальянской столицы. С его владельцами лично связался представитель знаменитой семьи Алессандро Гуччи и предложил выставить на продажу мебель, одежду и другие предметы из фамильной резиденции.

Ассортимент оказался неожиданным даже для работников комиссионки. Помимо столов, стульев, светильников и винтажных аксессуаров, в продаже появились сумки, рамки для фотографий, предметы декора и даже фирменная кобура. Владелец магазина Роберто рассказал, что вещи принимают на реализацию после оценки, а вырученные деньги возвращают семье Гуччи.

Цены при этом далеки от привычных для люксового бренда. Вторую пару обувных колодок продали за 45 евро, декоративный ошейник для собаки — за ту же сумму, а рамку без стекла — за 67 евро. Записная книжка ушла за 40 евро, а зелёная деревянная прикроватная тумбочка — за 112 евро.

Все вещи происходят из виллы Камиллучча, которую Альдо Гуччи построил после переезда из Флоренции в Рим. Работы завершились в 1951 году. Особняк объединил тосканские архитектурные традиции с английской эстетикой, связанной с происхождением супруги предпринимателя. Альдо был сыном Гуччио Гуччи, открывшего в 1921 году во Флоренции мастерскую кожаных изделий, из которой впоследствии вырос всемирно известный модный дом.

Сама резиденция занимает около двух тысяч квадратных метров и состоит из двух зданий, окружённых частным парком площадью примерно 2,5 гектара. На территории находятся бассейн и просторные гостиные, а с одной из обзорных площадок открывается вид на римский Алтарь Отечества.

С 2023 года виллу пытались продать. Первоначально за неё просили 15 миллионов евро, однако к апрелю 2026 года цену снизили до 11,5 миллиона. Недавно объявление исчезло с сайта агентства недвижимости Barnes International. Итальянские СМИ связывают это с возможной сменой собственника, но окончательные условия сделки публично не раскрывались.

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