Роскошь сменилась помойкой: Элитный болгарский рай Лолиты, Бабкиной и Кудрявцевой заполонили тараканы

Некогда премиальный болгарский комплекс Emerald Beach Resort & Spa, где квартиры покупали Лолита Милявская, Надежда Бабкина, Лера Кудрявцева, Борис Моисеев и другие российские звёзды, превратился в полузаброшенный курорт с тараканами и мусором. Об этом сообщает SHOT.

Курортный дом российских звёзд в Болгарии заполонили тараканы. Фото © Telegram / SHOT

Российские знаменитости начали скупать недвижимость в ЖК в курортном посёлке Равда ещё в 2000-х и начале 2010-х годов. Тогда комплекс считался премиальным и выглядел выгодным вложением: море, солнце и статусное жильё. Однако спустя несколько лет ситуация начала меняться.

Курортный дом российских звёзд в Болгарии заполонили тараканы. Фото © Telegram / SHOT

По данным канала, жильцы сталкивались с отключениями электричества, не могли попасть в собственные квартиры, жаловались на неработающие лифты и качество строительства. Апартаменты Лолиты затапливало, а у Бориса Моисеева прорвало трубу, из-за чего его жильё тоже оказалось под водой.

Курортный дом российских звёзд в Болгарии заполонили тараканы. Фото © Telegram / SHOT

В итоге артисты создали инициативную группу и начали судиться с управляющими структурами Emerald. Владельцы возмущались, что услуги фактически не предоставлялись или оказывались ненадлежащим образом, хотя плату за обслуживание с них продолжали требовать.

Курортный дом российских звёзд в Болгарии заполонили тараканы. Фото © Telegram / SHOT

Проблемы, как утверждает SHOT, сохраняются и сейчас. В разгромных отзывах туристы чаще всего жалуются на запущенное состояние территории, мусор, тараканов в квартирах, неприятный запах и закрытые бассейны.

Именно в этом комплексе сейчас пытаются продать квартиру Бориса Моисеева. Жильё уже серьёзно подешевело, однако желающих приобрести его, по данным канала, пока не нашлось.