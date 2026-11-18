Компания бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма потребовала не менее 41 миллиона долларов компенсации из-за продажи его фирменной парфюмерии в дешёвых магазинах и на автозаправках. Представители спортсмена считают, что подобная торговля наносит ущерб репутации бренда, который позиционируется как символ доступной роскоши, сообщает Associated Press со ссылкой на судебные документы.

Иск подала принадлежащая Бекхэму компания DB Ventures. Ответчиком выступает парфюмерный концерн Coty, который производит и распространяет ароматы под именем бывшего футболиста. В ассортимент входят популярные линейки Classic, Instinct, Intimately и Exquisite Leather.

Причиной конфликта стало обнаружение продукции David Beckham в корзинах уценённых товаров на автозаправке, а также в британской сети бюджетных магазинов Poundland. По мнению представителей DB Ventures, подобные продажи обесценивают имидж бренда, который годами создавался вокруг известного спортсмена.

В судебных документах юристы Бекхэма назвали ситуацию недопустимой. Они утверждают, что продукция, задуманная как воплощение повседневной роскоши, оказалась рядом с самыми дешёвыми товарами. Компания требует взыскать с Coty не менее 41 миллиона долларов за предполагаемое нарушение лицензионного соглашения.

Сам иск был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк ещё в апреле 2026 года. Однако разбирательство продолжается, а представители Coty уже потребовали отклонить претензии. В концерне считают, что американский суд не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения спора.

В Coty также обвинили компанию Бекхэма в попытке досрочно выйти из лицензионного соглашения и передать парфюмерный бизнес другому производителю — Interparfums. Представители концерна категорически отвергают претензии DB Ventures и заявляют, что не намерены подробно комментировать продолжающийся процесс.

Между тем Life.ru рассказывал о планах Харпер, дочери знаменитого спортсмена и Виктории, запустить собственную косметическую марку Harlo by Harper. Американское патентное ведомство предварительно отказало в регистрации названия из-за сходства с уже существующим брендом Harlo. Представители девушки могут оспорить решение, тогда как в Великобритании оформление прошло успешнее.