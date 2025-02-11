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11 февраля, 12:31

Дэвид Бекхэм зарегистрировал свой товарный знак в России

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Компания легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма зарегистрировала товарный знак David Beckham в Федеральной службе по интеллектуальной собственности России. Об этом сообщают наши коллеги из Super со ссылкой на данные Роспатента.

Заявка на регистрацию была подана 21 июня 2024 года, а сам товарный знак зарегистрирован 7 февраля 2025 года. Правообладателем является компания DB Ventures.

Согласно информации Роспатента, под брендом David Beckham в России планируется производство текстиля для дома и спорта, а также товаров для новорожденных и мебели. В перечень продукции входят покрытия для мебели, столовые салфетки, носовые платки, противомоскитные сетки, мешки и спальные конверты для новорожденных, кухонные полотенца, одеяла для йоги и кожаные простыни.

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Марина Фещенко
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