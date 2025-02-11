Дэвид Бекхэм зарегистрировал свой товарный знак в России
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Компания легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма зарегистрировала товарный знак David Beckham в Федеральной службе по интеллектуальной собственности России. Об этом сообщают наши коллеги из Super со ссылкой на данные Роспатента.
Заявка на регистрацию была подана 21 июня 2024 года, а сам товарный знак зарегистрирован 7 февраля 2025 года. Правообладателем является компания DB Ventures.
Согласно информации Роспатента, под брендом David Beckham в России планируется производство текстиля для дома и спорта, а также товаров для новорожденных и мебели. В перечень продукции входят покрытия для мебели, столовые салфетки, носовые платки, противомоскитные сетки, мешки и спальные конверты для новорожденных, кухонные полотенца, одеяла для йоги и кожаные простыни.