Дэвид Бекхэм зарегистрировал свой товарный знак в России

Компания легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма зарегистрировала товарный знак David Beckham в Федеральной службе по интеллектуальной собственности России. Об этом сообщают наши коллеги из Super со ссылкой на данные Роспатента.

Заявка на регистрацию была подана 21 июня 2024 года, а сам товарный знак зарегистрирован 7 февраля 2025 года. Правообладателем является компания DB Ventures.