Starbucks Corporation зарегистрировала свой бренд в России

По информации, предоставленной Роспатентом, товарный знак зарегистрирован в рамках международной классификации товаров и услуг (МКТУ) под классами №21, 30, 35 и 43. Это даёт возможность производить и реализовывать под данным брендом различные виды кофе, включая растворимый, фильтрованный, турецкий, а также кофе горячей и холодной заварки, нитро-кофе. Кроме того, разрешается продажа жевательных резинок, вафель, кружек и другой посуды для напитков, трубочек. Также под этой маркой можно осуществлять интернет-продажу кофемолок, кофеварок, а также одежды и аксессуаров для мобильных устройств, и предоставлять услуги доставки.