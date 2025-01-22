Starbucks Corporation зарегистрировала свой бренд в России
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала торговую марку Starbucks, права на неё в России теперь принадлежат американской компании Starbucks Corporation. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По информации, предоставленной Роспатентом, товарный знак зарегистрирован в рамках международной классификации товаров и услуг (МКТУ) под классами №21, 30, 35 и 43. Это даёт возможность производить и реализовывать под данным брендом различные виды кофе, включая растворимый, фильтрованный, турецкий, а также кофе горячей и холодной заварки, нитро-кофе. Кроме того, разрешается продажа жевательных резинок, вафель, кружек и другой посуды для напитков, трубочек. Также под этой маркой можно осуществлять интернет-продажу кофемолок, кофеварок, а также одежды и аксессуаров для мобильных устройств, и предоставлять услуги доставки.
Напомним, в марте 2022 года Starbucks решил приостановить работу, а в мае — уйти с российского рынка. Знаменитую сеть кофеин решили купить ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати — активы Starbucks они приобрели примерно за 500 млн рублей. Обновлённые рестораны открыли под брендом Stars Coffee. Однако позже стали появляться слухи, что американская компания может переобуться и вновь начать работу на территории РФ.
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