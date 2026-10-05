Роскошь за 44 млн: В ЦУМе заметили шубу из рыси по цене квартиры
В ЦУМе выставили на продажу шубу из меха рыси за 44 млн рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna I Anisimova
В московском ЦУМе заметили шубу российского бренда Victoria Kusenkova стоимостью 44 млн рублей. О необычном товаре сообщили на сайте универмага.
В ЦУМе выставили шубу из меха рыси за 44 млн рублей. Фото © tsum.ru
Изделие выполнено из натурального меха рыси. В публикации также указывается шёлковая подкладка, а в продаже на момент выхода материала оставался 44-й размер.
К слову, за последний месяц продажи шуб в России выросли на 68%, а интерес к ним год к году — на 19%. Чаще всего покупают мутон (вдвое чаще), овчина прибавила 19%, а норка просела на 2%. На вторичном рынке перепродажи выросли на 59% за месяц и на 14% год к году, причём искусственный мех искали на 41% чаще.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.