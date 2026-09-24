У ЦУМа появился новый владелец

Два здания Центрального универсального магазина на Петровке в центре Москвы перешли в собственность закрытого паевого инвестиционного фонда «Уния». Управляет фондом компания «Баланс эссет менеджмент», ранее известная как «Тринфико пропети менеджмент». Сделка была закрыта 18 сентября, пишут «Ведомости».

До этого строения общей площадью почти 70 тысяч квадратных метров принадлежали ООО «Торговый дом ЦУМ» и ООО «Аркада холдинг», связанным с продавцом люксовых товаров Mercury. Сведения о смене собственника подтверждаются выпиской Росреестра.

Историческое здание ЦУМа площадью 12,27 тысячи квадратных метров построили в 1908 году, а в 1974-м к нему пристроили ещё один корпус. Директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов оценил рыночную стоимость комплекса в 20–24 миллиарда рублей.

Ранее Life.ru писал, что структура инвестиций в коммерческую недвижимость в России заметно изменилась в 2026 году. В первом полугодии вложения в отдельные блоки в бизнес-центрах выросли более чем вдвое, тогда как расходы на покупку целых офисных зданий и участков под строительство сократились. Эксперты связывали это с ростом стоимости строительства, дорогим финансированием и интересом инвесторов к уже готовым объектам.