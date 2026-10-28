Роскошные виллы и 70 жертв: Три брата-миллионера сядут на 30 лет за изнасилования

Трое состоятельных братьев из США, годами использовавших деньги и роскошный образ жизни для изнасилования женщин, получили по 30 лет тюрьмы. Суд в Нью-Йорке вынес приговор Орену, Алону и Талю Александерам по делу о сексуальной эксплуатации и насилии. По версии прокуратуры, число пострадавших от их действий достигло как минимум 70 человек. Об этом сообщает The Guardian.

Близнецам Орену и Алону по 39 лет, их старшему брату Талю — 40. Двое из них построили успешную карьеру на рынке элитной недвижимости, продавая многомиллионные особняки состоятельным клиентам. Третий работал в семейном бизнесе, связанном с охранными услугами.

По данным обвинения, братья знакомились с женщинами и приглашали их на дорогие вечеринки, отдых на курортах и путешествия. Следствие установило, что они использовали наркотические вещества для подавления сопротивления потерпевших, после чего совершали сексуальное насилие.

Преступления происходили на протяжении нескольких лет в Нью-Йорке, Майами, Хэмптонсе, Аспене и во время круиза по Карибскому морю. В некоторых эпизодах братья действовали вместе или привлекали других мужчин.

Виновными Александеров признали ещё в марте 2026 года после пятинедельного судебного процесса. На слушаниях по назначению наказания 27 октября выступили 12 пострадавших. Женщины рассказали о пережитом насилии и его последствиях для их жизни.

Прокуратура настаивала, что братья действовали систематически, используя своё богатство, социальные связи и доступ к элитным мероприятиям. Защита, в свою очередь, утверждала, что сексуальные контакты происходили по взаимному согласию.

Первые гражданские иски против Александеров появились в июне 2024 года. После огласки к обвинениям присоединились другие женщины. В декабре того же года всех троих задержали, а теперь суд назначил каждому по 30 лет заключения. Судья Валери Капрони также высказалась против того, чтобы братья отбывали наказание в одном исправительном учреждении.

Помимо тюремного срока, каждому осуждённому назначили десять лет надзора после освобождения и штраф не менее 300 тысяч долларов. Орену дополнительно предстоит выплатить 50 тысяч долларов. Братья также должны пройти специальную программу для осуждённых за сексуальные преступления, а общение с несовершеннолетними без разрешения службы пробации им запрещено.

Ранее Life.ru рассказывал о новом приговоре Харви Вайнштейну. В сентябре 2026 года суд Нью-Йорка назначил бывшему голливудскому продюсеру 15 лет заключения по делу о сексуальном насилии над экс-ассистенткой Мириам Хейли. Приговор вынесли после повторного разбирательства: прежнее решение суда отменили из-за процессуальных нарушений.