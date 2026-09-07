«Рособоронэкспорт» заключил за полгода контрактов более чем на $13 млрд

«Рособоронэкспорт» по итогам первого полугодия 2026 года заключил экспортных контрактов более чем на 13 миллиардов долларов. Об этом РИА «Новости» заявил генеральный директор компании, зампредседателя «Союзмаша России» Александр Михеев.

По его словам, объём новых соглашений всего за шесть месяцев уже достиг суммы, которая соответствовала результату компании за весь 2025 год.

Михеев сообщил об этом накануне выставки El Alamein International Airshow 2026, которая пройдёт в Египте.

Ранее сообщалось, что на выставке в Египте Россия впервые представит иностранной аудитории зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель». Комплекс оснащён технологией программирования подрыва боеприпасов, что позволяет повысить эффективность поражения воздушных целей.