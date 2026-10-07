Рособрнадзор назвал даты ВПР в 2027 году

Весной 2027 года российские школьники снова будут писать Всероссийские проверочные работы. Как сообщили в «Максе» Рособрнадзора, испытания для учеников 4–8-х и 10-х классов пройдут в период с 19 апреля по 21 мая.

«Результаты используются для мотивирующего мониторинга региональных министерств, выявления школ с низкими результатами и признаками необъективного оценивания, корректировки программ развития и планирования контрольно-надзорной деятельности», — отмечено в сообщении.

Проверочные работы для студентов колледжей и техникумов уже стартовали. Кроме того, в октябре запланированы национальные сопоставительные исследования. Они оценят, как в образовательных учреждениях выстроена воспитательная работа, а также проверят у учащихся функциональную и финансовую грамотность.

Изучение воспитательного потенциала в этом году затронет 29 регионов страны. В течение следующих двух лет такая оценка охватит все остальные субъекты РФ.

Напомним, Life.ru писал, что на образование в России в 2027 году планируют направить около 1,78 трлн рублей из федерального бюджета. Такая сумма заложена в пояснительной записке к проекту бюджета на ближайшую трёхлетку. В последующие два года финансирование по разделу «Образование» планируется последовательно увеличивать: до 1,851 триллиона рублей в 2028 году и почти до 1,937 триллиона в 2029-м.