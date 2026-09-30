Школьное телевидение появится во всех школах России с 2027 года

Единое школьное телевидение планируют запустить во всех российских школах с 2027 года. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. До масштабирования проект протестируют в 15 регионах страны.

«Мы создали школьное телевидение. Будут различные фильмы, ролики, необходимые в том числе для обучения, показываться они будут после уроков, на переменках», — рассказал Кравцов.

По словам министра, сначала проект заработает в пилотном формате. Какие именно 15 регионов примут участие в апробации, пока не уточняется. Школьное телевидение должно стать частью действующей системы воспитательной работы. Контент планируют показывать вне уроков — на переменах и после занятий, при этом часть роликов и фильмов будет использоваться и в образовательных целях.

Минпросвещения уже развивает отдельные проекты с видеоконтентом для школьников. Ранее Life.ru рассказывал, что ученикам 6–11-х классов начали показывать фильмы о героях России. Короткие ленты используют в рамках занятий «Разговоры о важном».