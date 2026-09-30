Всех в старшие классы: В Госдуме готовят жёсткий закон для директоров школ

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о подготовке законопроекта, который обяжет школы принимать всех выпускников 9-х классов в десятые классы независимо от результатов экзаменов. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «Об образовании».

«Предлагаю раз и навсегда зафиксировать в законе «Об образовании», что школы должны в обязательном порядке принимать в 10-й класс всех выпускников девятых классов независимо от результатов вступительных экзаменов», — заявил Миронов ТАСС.

По словам парламентария, проблема связана с тем, что многие школы формируют преимущественно профильные десятые классы. Ученики, которые не проходят отбор, вынуждены либо переходить в колледжи, либо искать другое образовательное учреждение. Миронов отметил, что такая ситуация затрагивает не только учеников с низкой успеваемостью, но и хорошистов. По его словам, детей фактически вынуждают покидать школы, где они учились.

Законопроект должен быть внесён в Госдуму. После этого документ рассмотрят в установленном порядке.

Ранее Life.ru писал, что российский лидер Владимир Путин выступил против принудительного «выдавливания» детей из 10–11-х классов. Президент подчеркнул, что условия для подготовки востребованных экономикой специалистов нужно создавать, но решение не должно навязываться ученикам школ.