10-й класс или колледж? Как выбрать ОГЭ, чтобы решение оставалось за ребёнком – лайфхаки психолога

Выбор предметов ОГЭ в девятом классе лучше рассматривать не просто как подготовку к экзаменам, а как возможность сохранить для ребёнка сразу несколько образовательных маршрутов. Чтобы после выпуска он мог сам решить, идти в колледж или продолжать учёбу в старшей школе, родителям стоит заранее продумать возможные сценарии. Об этом Life.ru рассказала кандидат психологических наук, психолог Анастасия Лысакова.

По словам специалиста, при выборе предметов нельзя ориентироваться только на желание самого школьника или, наоборот, исключительно на представления родителей о перспективной профессии. Лысакова предлагает учитывать сразу три фактора.

Я всегда смотрю на три ключевых момента: желание школьника — к каким предметам у него душа. Способности — что у него реально получается. Рынок — понимание, кем он сможет работать после обучения. Анастасия Лысакова Психолог

Для первичной профориентации Лысакова советует использовать в том числе классический тест Климова, который делит профессии на несколько типов: «человек — человек», «человек — техника», «человек — художественный образ» и другие. Хотя среди специалистов методику считают устаревшей и она не отражает всего разнообразия современного рынка труда, школьнику тест может помочь хотя бы наметить направление.

«Я работаю со школьниками и студентами и вижу: даже этот элементарный тест часто открывает им глаза. Многие дети не знают о себе даже таких приблизительных характеристик», — отметила Лысакова.

Ещё одна частая ошибка семей — откладывать изучение требований к поступлению до последнего. Психолог привела пример из практики: школьница собиралась поступать на «Государственное и муниципальное управление», однако уже после выбора ЕГЭ выяснилось, что для интересовавшей её программы требовалась профильная математика. По словам Лысаковой, подобные детали необходимо проверять ещё до регистрации на экзамены.

Такой же принцип эксперт советует применять и после девятого класса: дополнительные предметы ОГЭ лучше выбирать с оглядкой на возможный профиль старшей школы и дальнейшее образование, даже если окончательное решение ребёнок пока не принял.

«Я советую выбирать такой набор предметов в 9 классе, чтобы ребёнок, если что, смог и в колледж пойти на какую-то специальность, и в 10 класс. То есть это не должны быть предметы, которые никак не связаны, и это важно объяснить ребёнку — скажите, что это его подушка безопасности и план „Б“», — подчеркнула психолог.

Главная роль взрослых в этой ситуации, по мнению Лысаковой, заключается не в том, чтобы решить всё за подростка, а в том, чтобы заранее собрать информацию и показать ему возможные последствия каждого выбора.

«И здесь главная ответственность — на родителях. Они взрослые люди, и им негоже оставаться инфантильными в этом вопросе. Конечно, здорово, если ребёнок сам всё изучил и промониторил, но в 16–17 лет осознанности на это часто не хватает», — заключила эксперт.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин выступил против принудительного «выдавливания» детей из 10–11-х классов. Президент подчеркнул, что условия для подготовки востребованных экономикой специалистов нужно создавать, но решение не должно навязываться школьникам.