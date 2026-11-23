Рособрнадзор объявил предостережения шести российским вузам, среди которых оказались Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Московский авиационный институт. Учебным заведениям предложили принять меры для соблюдения обязательных требований законодательства в сфере образования, сообщили в официальном канале ведомства в MAX.

Помимо двух столичных университетов, в перечень вошли Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского и Дальневосточный федеральный университет.

Предостережения также получили Казанский (Приволжский) федеральный университет и Сибирский институт бизнеса и информационных технологий. Таким образом, меры затронули образовательные организации сразу нескольких регионов России.

В Рособрнадзоре уточнили, что решения приняты в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. Конкретные основания вынесения предостережений каждому из шести вузов в опубликованном сообщении не раскрываются.

Ранее Life.ru сообщал, что Рособрнадзор объявил предостережения пяти российским университетам, включая МФТИ и ИТМО. В список также вошли Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского, Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского и Калининградский государственный технический университет. Учебным заведениям напомнили о необходимости соблюдать требования образовательного законодательства.