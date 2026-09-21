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Опубликовано 21 сентября, 09:54

Роспотребнадзор: Число госпитализированных в Иркутске хоккеистов выросло до 13

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SS STD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SS STD

Тринадцать юных хоккеистов из Новосибирска проходят лечение в Иркутской областной инфекционной клинической больнице. У спортсменов диагностировали острую кишечную инфекцию, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Дети приехали в Иркутск для участия в соревнованиях. После ухудшения самочувствия им потребовалась медицинская помощь.

Сейчас состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают эпидемиологическое расследование. Им предстоит установить источник инфекции и обстоятельства заболевания спортсменов.

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Ранее Life.ru сообщал о госпитализации 13 юных хоккеистов из Новосибирска по пути на турнир в Иркутск. Тогда причина ухудшения самочувствия ещё устанавливалась. Теперь Роспотребнадзор уточнил, что у спортсменов выявлена острая кишечная инфекция, а их состояние оценивается как удовлетворительное.

Больше новостей о происшествиях и проверках надзорных органов — в разделе «Происшествия».

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Дарья Денисова
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