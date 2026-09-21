Роспотребнадзор: Число госпитализированных в Иркутске хоккеистов выросло до 13

Тринадцать юных хоккеистов из Новосибирска проходят лечение в Иркутской областной инфекционной клинической больнице. У спортсменов диагностировали острую кишечную инфекцию, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Дети приехали в Иркутск для участия в соревнованиях. После ухудшения самочувствия им потребовалась медицинская помощь.

Сейчас состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают эпидемиологическое расследование. Им предстоит установить источник инфекции и обстоятельства заболевания спортсменов.

Ранее Life.ru сообщал о госпитализации 13 юных хоккеистов из Новосибирска по пути на турнир в Иркутск. Тогда причина ухудшения самочувствия ещё устанавливалась. Теперь Роспотребнадзор уточнил, что у спортсменов выявлена острая кишечная инфекция, а их состояние оценивается как удовлетворительное.