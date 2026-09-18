Роспотребнадзор обратился в Минздрав Египта из-за данных об отравлении россиян

Роспотребнадзор запросил у Минздрава Египта официальные данные после сообщений об отравлении российских туристов в нескольких отелях Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщили в канале ведомства в «Максе».

Речь идёт об отелях Jolie Ville, Amphoras Blu и Cataract. Российская сторона попросила египетских коллег предоставить результаты расследования по факту сообщений от пострадавших. Аналогичный запрос Роспотребнадзор направил в Ассоциацию туроператоров РФ. Ситуация остаётся на контроле ведомства.

Туристам рекомендовали тщательно мыть руки, употреблять только бутилированную или кипячёную воду, хорошо промывать овощи и фрукты, а также избегать тесного контакта с людьми, у которых появились признаки инфекции. При температуре, рвоте, сыпи и других симптомах туристам советуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Напомним, не менее 30 россиян пожаловались на отравление в египетском Шарм-эш-Шейхе. Постояльцы четырёх- и пятизвёздочных отелей почувствовали недомогание вов время экскурсии. У них наблюдались диарея и сильная слабость. По их мнению, причиной могла стать водопроводная вода, некоторым пострадавшим пришлось обращаться к врачам.