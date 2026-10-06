Роспотребнадзор предложил США помощь в борьбе со вспышками инфекций

Россия готова оказать США помощь в борьбе со вспышками инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Российская Федерация готова оказать содействие США в борьбе со вспышками инфекционных болезней», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре обратили внимание на осложнение ситуации с корью в нескольких американских штатах. В Нью-Йорке 5 октября объявили режим чрезвычайной ситуации из-за распространения инфекции, а в соседней Пенсильвании число связанных с корью смертей достигло пяти.

Кроме того, ведомство сообщило об отдельных случаях и вспышках других инфекций. С начала 2026 года в США, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировали семь случаев сыпного тифа и 205 случаев брюшного тифа, также выявляются заболевания легионеллёзом.

Отдельно в службе напомнили о смертельном случае чумы в Нью-Мексико, зарегистрированном в июне. При этом в США ежегодно выявляют в среднем несколько случаев чумы, поэтому речь не идёт о массовой вспышке этой инфекции.

Ранее Life.ru сообщал, что в Нью-Йорке объявили ЧС из-за вспышки кори. С начала года в штате зарегистрировали 108 случаев заболевания, причём большинство из них пришлось на период с середины июля. Власти расширили полномочия медработников по вакцинации и диагностике, а также ускорили лабораторные исследования и поиск контактировавших с заболевшими.