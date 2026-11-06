Миллионы упаковок автомобильных масел могли оказаться на прилавках и попасть в двигатели российских машин, однако продажу этой продукции удалось остановить. За октябрь 2026 года благодаря контролю на кассах в России заблокировали реализацию около двух миллионов упаковок нелегальных моторных масел. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Новый механизм контроля заработал 1 октября 2026 года. Он распространяется на розничную продажу моторных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, которые подлежат обязательной маркировке. Теперь кассовые системы проверяют разрешение на продажу товара, помогая пресекать реализацию продукции с нарушениями.

«Контроль Роспотребнадзора за соблюдением разрешительного режима на кассах позволил предотвратить продажи 2 млн упаковок нелегальных моторных масел», — сообщили в ведомстве.

Мониторинг соблюдения новых требований ведётся в 80,4 тысячи торговых объектов, где продают автомобильные жидкости. При этом в октябре 77,2% магазинов не допустили ни одного нарушения разрешительного режима на кассах. С систематическими нарушителями работают территориальные управления Роспотребнадзора: специалисты проводят профилактические мероприятия и проверки, направленные на сокращение количества подделок.

«Из них в октябре 2026 года 77,2% не допустили ни единого нарушения разрешительного режима на кассе», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Автомобилистам также рекомендуют самостоятельно проверять приобретаемую продукцию. Прежде всего следует обращать внимание на наличие обязательной маркировки, требовать кассовый чек и убеждаться, что код Data Matrix на упаковке действительно сканируется на кассе.

Дополнительно проверить моторное масло можно через мобильное приложение «Честный знак». Если маркировка отсутствует, код не считывается или сведения в приложении не совпадают с информацией на этикетке, от покупки лучше отказаться. О подозрительной продукции россияне могут сообщить непосредственно через приложение.