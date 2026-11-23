В российских детских садах предусмотрели бесконтактное измерение температуры при входе для выявления признаков инфекционных заболеваний. Это следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Проверку должны проходить не только воспитанники, но и их родители, сотрудники дошкольных учреждений и посетители. Такая мера направлена на то, чтобы не допускать в детские сады людей с признаками возможных инфекций.

«В целях недопуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний (например детей, родителей (законных представителей), персонала, посетителей) при входе в организацию проводится термометрия бесконтактным способом», — говорится в документе.

При этом администрация каждого учреждения самостоятельно определит сотрудника, ответственного за измерение температуры. Это решение должно быть закреплено внутренними документами детского сада.

Рекомендации разработали для защиты здоровья детей и молодёжи, предупреждения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, а также отравлений. Документ утвердила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Life.ru сообщал, что за одну неделю в России зарегистрировали более 608 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости респираторными инфекциями связан в том числе с увеличением числа контактов после возвращения детей в школы и детские сады.