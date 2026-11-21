В детских садах рекомендовали увеличить продолжительность дневного сна до 2,5–3 часов. Новые нормы приведены в методических рекомендациях Роспотребнадзора, пишет РИА «Новости».

Согласно документу, детям от года до семи лет необходимо спать в общей сложности 12–12,5 часа в сутки. На дневной отдых из этого времени должно приходиться от 2,5 до трёх часов. По сравнению с прежними рекомендациями продолжительность такого сна увеличилась на 30 минут.

Для малышей до года предусмотрено два-четыре периода сна в течение дня продолжительностью до двух часов каждый. Детям от года до полутора лет рекомендуют спать дважды, суммарно до 3,5 часа. В возрасте от полутора до трёх лет достаточно одного дневного сна, который должен длиться не менее трёх часов.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что подготовку детей к школе в российских детских садах не собираются полностью заменять играми и чтением сказок. Дошкольники продолжат знакомиться с основами чтения и письма, а занятия будут сочетать с игровыми методами развития. По словам министра, образовательная программа должна одновременно помогать детям осваивать необходимые навыки и развивать их способности через игры и знакомство с литературой.