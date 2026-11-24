Ученикам 7–11-х классов в российских школах разрешено проводить не более семи уроков в день. Такое ограничение закреплено в санитарных правилах, утверждённых Роспотребнадзором.

Для пятиклассников и шестиклассников установлен предел в шесть уроков. Во 2–4-х классах допускается максимум пять занятий, причём один раз в неделю можно добавить шестое, если это урок физкультуры.

Для первоклассников предусмотрен особый режим. В сентябре и октябре дети занимаются по три урока продолжительностью 35 минут, в ноябре и декабре — по четыре такой же продолжительности. С января уроки для них увеличиваются до 40 минут, но их количество остаётся прежним.

При этом школам недостаточно просто соблюдать дневной максимум. Согласно постановлению Роспотребнадзора, нагрузка в течение учебной недели должна распределяться равномерно.

При составлении расписания необходимо учитывать, насколько быстро дети утомляются в разные дни недели, а также сложность учебных предметов. Дополнительные занятия рекомендуется назначать на дни с наименьшей обязательной нагрузкой.

Ранее Life.ru рассказывал о рекомендации Роспотребнадзора перевести российские школы на пятидневную учебную неделю. В ведомстве считают, что дополнительный выходной поможет детям полноценно отдыхать и восстанавливаться после занятий. При этом речь идёт именно о рекомендации, а не об обязательном переходе всех школ на новый график.