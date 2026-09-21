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Регион
Опубликовано 21 сентября, 01:00

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Россияне смогут получить консультации по профилактике гриппа и ОРВИ с 21 сентября по 2 октября. Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию, где специалисты ответят на вопросы о вакцинации и профилактике респираторных инфекций.

«С 21 сентября по 2 октября Роспотребнадзор проведёт Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты расскажут, где можно сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации. Также они объяснят, какие вакцины используют, какие штаммы входят в их состав и как совмещать прививку от гриппа с другими вакцинациями.

Кроме того, россияне смогут получить советы по неспецифической профилактике гриппа и ОРВИ. Отдельно специалисты дадут рекомендации родителям на сезон распространения респираторных инфекций.

Телефоны горячей линии и адреса консультационных центров опубликованы на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

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Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в России остаётся спокойной. При этом вакцина от гриппа уже поступает в регионы, а прививочная кампания стартовала.

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Лия Мурадьян
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