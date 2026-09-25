Росрыболовство объяснило рост оптовых цен на минтай расходами и спросом

Рост оптовых цен на минтай связан со спросом внутри страны и за рубежом, а также с расходами на всех этапах — от добычи до доставки продукции. Такое объяснение ТАСС дали в Росрыболовстве.

В себестоимость рыбы входят затраты на топливо, зарплаты экипажей, ремонт и обслуживание судов, орудия лова и снабжение. Затем к ним добавляются расходы на хранение, перевозку и финансирование поставок.

«Конкретная оптовая стоимость зависит от характеристик продукции, объёма партии и условий поставки. На её динамику влияют как внутренний и внешний спрос, так и совокупные расходы по всей цепочке поставок», — пояснили в ведомстве.

На ценники влияет и ситуация на мировом рынке белой рыбы. Минтай, треска и пикша в некоторых товарных категориях могут заменять друг друга, поэтому сокращение предложения трески перенаправляет часть спроса на минтай — прежде всего со стороны переработчиков.

При этом сам промысел минтая остаётся стабильным и показывает умеренный рост. По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства, к 21 сентября российские рыбаки добыли около 1,8 млн тонн этой рыбы — на 35,7 тысячи тонн, или примерно на 2%, больше, чем за тот же период прошлого года.

В Росрыболовстве подчеркнули, что объёмов продукции российских рыбаков достаточно как для внутреннего рынка, так и для поставок за рубеж. Таким образом, рост оптовой стоимости происходит на фоне увеличения добычи.

Ранее Life.ru писал, что оптовая цена минтая на Дальнем Востоке выросла за год на 59,3%. На 21 сентября килограмм стоил 215 рублей, а среди факторов роста назывались высокий экспортный спрос и благоприятная ситуация на внешнем рынке.