Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 08:20

Росрыболовство прогнозирует вылов лососёвых в 2026 году на уровне 110 тыс. тонн

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Итоговый вылов лососёвых в России по результатам путины 2026 года составит около 100–110 тыс. тонн. Такую оценку дал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, общаясь с прессой на Восточном экономическом форуме.

Он назвал текущий сезон «совсем неудачным» и подчеркнул, что промысел уже близится к финалу. Окончательные цифры, по его словам, будут зависеть от того, как отработает Сахалин.

Сейчас добыто порядка 90 тыс. тонн — это практически в 2,5 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. «Темпы плохие», — охарактеризовал ситуацию глава ведомства.

Снижение объёмов неизбежно скажется на внутреннем рынке. Шестаков отметил, что потребление «сожмётся», а стоимость продукции уже превышает уровень предыдущих лет.

Для контекста: в 2025 году Россия оставалась мировым лидером по добыче тихоокеанских лососей с результатом около 335,5 тыс. тонн. В 2024-м показатель был минимальным за 20 лет — 235,5 тыс. тонн.

«Чтобы российский народ был сытый»: Лимаренко рассказал о новой рыбе у Сахалина
«Чтобы российский народ был сытый»: Лимаренко рассказал о новой рыбе у Сахалина

По словам руководителя Росрыболовства, спад затронул всех ключевых игроков отрасли. «США, Япония, чуть-чуть Канада — везде в этих странах также критичное снижение объемов добычи», — сказал он.

Ранее Шестаков сообщил, что россияне в среднем потребляют около 23–23,5 килограмма рыбы в год, что примерно на 5 килограммов меньше установленного ориентира. Глава ведомства отметил, что для увеличения потребления необходимо проводить системную работу.

Больше новостей о российской экономике и ключевых отраслях — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Росрыболовство
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar