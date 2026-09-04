Росрыболовство прогнозирует вылов лососёвых в 2026 году на уровне 110 тыс. тонн

Итоговый вылов лососёвых в России по результатам путины 2026 года составит около 100–110 тыс. тонн. Такую оценку дал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, общаясь с прессой на Восточном экономическом форуме.

Он назвал текущий сезон «совсем неудачным» и подчеркнул, что промысел уже близится к финалу. Окончательные цифры, по его словам, будут зависеть от того, как отработает Сахалин.

Сейчас добыто порядка 90 тыс. тонн — это практически в 2,5 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. «Темпы плохие», — охарактеризовал ситуацию глава ведомства.

Снижение объёмов неизбежно скажется на внутреннем рынке. Шестаков отметил, что потребление «сожмётся», а стоимость продукции уже превышает уровень предыдущих лет.

Для контекста: в 2025 году Россия оставалась мировым лидером по добыче тихоокеанских лососей с результатом около 335,5 тыс. тонн. В 2024-м показатель был минимальным за 20 лет — 235,5 тыс. тонн.

По словам руководителя Росрыболовства, спад затронул всех ключевых игроков отрасли. «США, Япония, чуть-чуть Канада — везде в этих странах также критичное снижение объемов добычи», — сказал он.

Ранее Шестаков сообщил, что россияне в среднем потребляют около 23–23,5 килограмма рыбы в год, что примерно на 5 килограммов меньше установленного ориентира. Глава ведомства отметил, что для увеличения потребления необходимо проводить системную работу.